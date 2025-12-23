Россия расширяет диапазон ударов управляемыми "Шахедами" по Украине - эксперт

Беспилотник / © Associated Press

Россия расширила диапазон ударов по Украине и применяет управляемые дроны «Шахеды».

Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV.

«В целом удары наносились на севере, западе, северо-западе. Раньше били в основном по юго-западу, сейчас по югу и юго-востоку. Россия решила расширить диапазон ударов и наносятся они по другим регионам. И сейчас пробуют такие „Шахеды“, которые управляются», — подчеркнул эксперт.

То есть если раньше «Шахеды» летели по программе, то сейчас россияне пробуют управлять ими так, чтобы они попадали высокоточно».

Романенко также прокомментировал удар россиян по поезду у Коростеня:

«Я вижу управление из Белоруссии. Можно разместить станцию управления и осуществлять управление „Шахедами“ с территории Беларуси. Скорее всего, так и было, потому что до российской территории сотни километров», — добавил эксперт.

В противном случае, отметил Романенко, единственный вариант — что на дроны установлен Starlink для управления.

Напомним, ранее также сообщалось, что Россия экспериментировала с оснащением Шахедов устаревшими советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинской авиации и обхода ПВО. Впрочем, эксперты указывают, что такая схема технически неэффективна: дрон не способен обеспечить необходимую наводку, а сама ракета морально устарела, поэтому реальной угрозы для авиации она не представляет.

Вместо использования двойной боевой части существенно повышает именно ударный потенциал дронов по наземным целям, что усиливает риски во время массированных атак.