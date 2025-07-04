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Россия расширяет применение химического оружия в Украине— Reuters
Российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, участником которой является Россия.
Россия увеличила использование химического оружия в Украине. Оккупанты используют не только слезоточивый газ, но и более «опасное химическое вещество — хлорпикрин, который может быть смертельным в высоких концентрациях в замкнутом пространстве».
Об этом пишет издание Reuters.
«Это совершенно неприемлемо и снова демонстрирует жестокость агрессора, с которым сталкивается Украина. Мы обращаем на это внимание общественности сейчас, потому что применение химического оружия Россией не должно быть нормализовано», — подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
В то же время глава разведки Нидерландов Питер Рисинк отметил, что выводы основываются на «нашей собственной независимой разведке, то есть мы наблюдали это сами на основе наших собственных расследований».
В прошлом месяце Организация по запрету химического оружия в своем новом отчете признала применение российскими войсками «токсичного химического вещества» против украинских сил в нарушение международного права. демонстрациях, в инциденте, произошедшем вдоль линии столкновения в Днепропетровской области в феврале 2025 года.
Генштаб Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска применяли химическое оружие 626 раз.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России, очевидно, используют химическое оружие против украинских военных. Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.
Справка:
Химическое оружие — это любые боеприпасы, содержащие токсины или химические вещества, атакующие организм человека.
Существуют разные категории химического оружия:
удушающие ядовитые вещества, такие как фосген, атакуют легкие и дыхательную систему
кожно-нарывные ядовитые вещества, такие как иприт, обжигающий кожу и ослепляющий людей
нервно-паралитические вещества, препятствующие передаче сообщений мозга к мышцам тела. Небольшая их капля может быть смертельна
Все эти химические вещества могут использоваться во время войны в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах. Но все это строго-настрого запрещено Конвенцией о запрете химического оружия.