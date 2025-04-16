ГУР: Россия может привлечь северокорейцев к наступлению на Сумы

Россия рассматривает наступление на Сумы и на восток Харькова. / © ТСН.ua

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Россия может готовить наступательные действия на Сумы и восточную часть Харькова.

Об этом заявил Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью NHK World.

По его словам, не исключено, что к боевым действиям на этом направлении Россия попытается привлечь северокорейских военных.

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В то же время представитель ГУР подтвердил, что Россия активно использует боеприпасы северокорейского производства. Более того, по словам Черняка, именно Северная Корея производит примерно половину снарядов, применяемых в настоящее время российской армией.

Также Пхеньян, по данным украинской разведки, поставляет Москве ракеты.

Ранее сообщалось, что российская армия начала наступление на Сумщину и Харьковщину. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кроме того, по его словам, Россия может повторить наступление из Белоруссии. Осенью там начнутся учения "Запад" - после аналогичных враг начал полномасштабное наступление 2022 года.