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Россия рассылает украинцам сообщения от имени Зеленского

Россия рассылает украинцам сообщения от имени Зеленского

Хакерское оборудование / Фото: СБУ

Распространяемые сообщения — фейк российской ИПсО, целью которого является повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства.

На электронные ящики украинцев стали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о " прекращении огня из России" и "передаче стране-агрессору части территорий".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.

На самом деле, распространяемые сообщения — фейк российской ИПсО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства.

Центр противодействия дезинформации и Киберполиция напоминают:

  • Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.
  • Загружайте программы и приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему.
  • Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов.
Фейковая рассылка / © Telegram / Центр противодействия дезинформации
Фейковая рассылка / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Напомним, пророссийские хакеры пугают масштабной кибератакой на правительство Украины.

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