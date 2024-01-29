Россия рассылает украинцам сообщения от имени Зеленского

Распространяемые сообщения — фейк российской ИПсО, целью которого является повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства.
На электронные ящики украинцев стали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о " прекращении огня из России" и "передаче стране-агрессору части территорий".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Facebook.
На самом деле, распространяемые сообщения — фейк российской ИПсО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства.
Центр противодействия дезинформации и Киберполиция напоминают:
- Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.
- Загружайте программы и приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему.
- Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов.
Напомним, пророссийские хакеры пугают масштабной кибератакой на правительство Украины.
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