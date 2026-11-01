Россия растягивает украинскую ПВО атаками "Шахедов": Игнат объяснил новую тактику врага

«Шахеды» / © ТСН

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Российские войска все чаще запускают ударные беспилотники не массированными волнами, а небольшими группами или в одиночку, растягивая их по разным направлениям. Так противник пытается рассредоточить украинскую противовоздушную оборону, заставлять авиацию преодолевать большие расстояния и усложнять перехват целей.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире «Новости.Live».

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Как Россия запускает «шахеды» и по каким маршрутам они летят

По словам Игната, постоянного количества беспилотников во время одного пуска нет — россияне постоянно меняют тактику. Украинские военные отслеживают количество дронов и направления их движения.

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«По-разному отвечаю на этот вопрос. Еще раз хочу отчеркнуть. Сейчас даже есть то же приложение, можно посмотреть, по каким направлениям они идут и в каком количестве», — сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Игнат объяснил, что украинские военные заранее получают разведывательные данные о запусках беспилотников с территории России, в том числе из Орловской, Курской и Брянской областей. Радары также обнаруживают дроны еще до того, как они входят в воздушное пространство Украины.

«Мы еще заранее, в сотне километров, скажем, где-то видим, что они там появляются. То есть, есть данные и разведки о пусках, и уже радиолокационные данные», — пояснил Игнат.

По его словам, беспилотники могут лететь один за другим, выбирая разные маршруты. В частности, двигаться вдоль белорусской границы или Днепра в направлении Киева. Еще один маршрут пролегает вблизи границы с Молдовой и Приднестровьем — в сторону Винницкой области и дальше в западные регионы.

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«Таким образом, они друг за другом цепочкой, так сказать, идут. То ли по белорусской границе могут двигаться, то ли двигаются по Днепру в направлении Киева», — отметил спикер Воздушных сил.

Как РФ пытается истощить украинскую ПВО с помощью «шахедов»

По словам Игната, запуская беспилотники небольшими группами или поодиночке, россияне пытаются рассредоточить украинскую ПВО и усложнить ее работу.

«Они пытаются их запускать так не сразу, массово, чтобы волной не шли, а один за другим, небольшими группами, таким образом, они рассредоточиваются», — пояснил представитель Воздушных сил.

Он отметил, что из-за большой территории Украины военным приходится реагировать на угрозы по разным направлениям. Особенно это усложняет работу авиации: истребителям F-16 нужно преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватывать даже несколько «шахедов».

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«Это все очень сложно делать в условиях противовоздушного боя», — сказал Игнат.

Он добавил, что к перехвату привлечены не только F-16, но другие самолеты и наземные средства ПВО. По словам спикера, такой тактикой противник пытается максимально усложнить боевую работу Воздушных сил и всех составляющих противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками из шести направлений. По данным Воздушных сил, часть дронов удалось сбить или подавить, однако попадание зафиксировали на 16 локациях.

Ранее Юрий Игнат также рассказывал, что российские войска подстраивают воздушные атаки под погодные условия. В частности, туман и облачность могут затруднять работу украинского ПВО, поэтому противник использует как обычные, так и реактивные «шахеды».

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