Россия разбросала в Черном море около 600 мин: они дрейфуют у берегов четырех стран

Иногда мины срывает с якоря, и они плывут от Украины к берегам Турции, Румынии и Болгарии.
Исключительная морская зона Украины плотно заминирована. Россия разбросала в акватории Черного моря от 400 до 600 мин.
Об этом 27 мая сообщил пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, мины срывают с якоря и дрейфуют у берегов Турции, Румынии, Болгарии и Украины.
"Исключительная морская зона Украины плотно заминирована. Россия разбросала в акватории Черного моря от 400 до 600 мин, которые периодически срывает с якоря и дрейфуют у берегов Турции, Румынии, Болгарии и, конечно, Украины", — сказал Братчук.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что саперы завершили разминирование дорог в одной из областей Украины.
Читайте также: