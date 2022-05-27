Россия разбросала в Черном море около 600 мин: они дрейфуют у берегов четырех стран

Россия разбросала в Черном море около 600 мин: они дрейфуют у берегов четырех стран

Иногда мины срывает с якоря, и они плывут от Украины к берегам Турции, Румынии и Болгарии.

Исключительная морская зона Украины плотно заминирована. Россия разбросала в акватории Черного моря от 400 до 600 мин.

Об этом 27 мая сообщил пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, мины срывают с якоря и дрейфуют у берегов Турции, Румынии, Болгарии и Украины.

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"Исключительная морская зона Украины плотно заминирована. Россия разбросала в акватории Черного моря от 400 до 600 мин, которые периодически срывает с якоря и дрейфуют у берегов Турции, Румынии, Болгарии и, конечно, Украины", — сказал Братчук.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что саперы завершили разминирование дорог в одной из областей Украины.

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