Россия разгоняет «Герани»: новые дроны могут лететь более 500 км/ч — чем это угрожает Украине

Беспилотник "Герань" / © Фото из открытых источников

Реклама

Россия может начать активнее использовать быстрые реактивные версии ударных беспилотников Герань, чтобы повысить эффективность атак по Украине. Речь идет о модернизированных дронах, созданных на базе иранских Shahed, которые получили значительно большую скорость и могут усложнить их перехват.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Forbes.

Беспилотники Герань Россия активно применяет в своих атаках еще с 2022 года. За это время они неоднократно модернизировались. В частности, дроны получили системы защиты спутниковой навигации, ограниченное дистанционное управление на финальном этапе атаки, камеры и элементы искусственного интеллекта для коррекции полета.

Реклама

Впрочем, эффективность этих беспилотников снизилась после того, как Украина начала активно использовать дроны-перехватчики. Такие системы могут развивать скорость до 300 км/ч и используют алгоритмы искусственного интеллекта для захвата и уничтожения цели. По оценкам экспертов, уровень перехвата таких дронов превышает 60%.

По словам советника Министерства обороны Украины Сергея Бескрестнова («Флеша»), у россиян есть несколько вариантов модернизации своих беспилотников, однако наиболее вероятным является именно увеличение скорости.

«Россия может прибавить маневры уклонения, полеты на очень малых высотах или увеличить скорость. Учитывая конструкцию Герани, именно повышение скорости выглядит наиболее целесообразным вариантом», — пояснил он.

Одной из таких модернизаций стал реактивный беспилотник Герань-3, который начали применять в 2025 году. По данным украинской разведки, он оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly и может развивать скорость более 500 км/ч.

Реклама

Кроме того, в начале 2026 года зафиксировали еще больший дрон — Герань-5. Его размах крыльев составляет около 5,5 метра, он способен нести до 90 кг взрывчатки и преодолевать около 1000 км на скорости около 600 км/ч.

Однако реактивные двигатели делают такие беспилотники более сложными и более дорогими в производстве, что может ограничить их массовое использование.

В ответ Украина планирует разрабатывать более быстрые дроны-перехватчики. Министерство обороны уже призвало производителей сосредоточиться на создании систем с более мощными двигателями и усовершенствованными алгоритмами автономного отслеживания целей.

Кроме того, украинские силы пытаются уменьшить производство этих дронов, нанося удары по заводам, складам и логистическим объектам, связанным с сборкой «Гераней» в России.

Реклама

Аналитики отмечают, что война беспилотников между Украиной и Россией превратилась в постоянное технологическое соревнование, в котором каждая новая разработка одной стороны со временем получает ответ в виде новых контрмер.

Напомним, что российские войска в ночь на 7 марта нанесли массированную комбинированную атаку по Украине. Известно, что в результате вражеских обстрелов ранены и погибли, среди них дети.

Масштабные разрушения свидетельствуют об использовании врагом оружия большой разрушительной силы. По предварительным оценкам, Россия применила упрощенную, но более мощную модификацию крылатой ракеты Х-101 — так называемое «Изделие-30».

Также сообщалось, что за последние семь дней враг совершил беспрецедентное количество атак, целясь в жилые дома и энергосистему. Зеленский назвал потрясающее количество вражеских атак за неделю.