Россия размещает ракетные комплексы у приграничных с Украиной районах: в ВСУ назвали причину

Российская армия недавно разместила у украинских границ, в Брянской области, ракетный комплекс "Бал", использующий противокорабельные Х-35. Это свидетельствует о том, что у оккупантов дефицит высокоточных ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, речь идет об определенном дефиците "Калибров", "Искандеров", "Кинжалов", ракет Х-101, Х-555. "Бал", считает Игнат — это как альтернатива замене высокоточного и дальнобойного оружия.

"Очевидно, если бы были пуски, уже об этом было известно. Да, пока мы имеем ту угрозу (применение "Бал" — Ред.). Соответственно, реагировать на эти угрозы нужно. Я думаю, что высшее военное имеет уже определенные варианты" по противодействию и этой угрозе", — высказался Игнат.

По его словам, этот комплекс не единственное, что имеет армия РФ. В настоящее время оккупационная армия использует все имеющиеся силы и средства для того, чтобы наносить удары по позициям украинских войск. Игнат подчеркнул, что, прежде всего, враг проводит активную воздушную разведку по всей линии разграничения, а также по всей линии фронта.

"Очень многие беспилотники следят за передвижением наших войск. Противник использует постоянно истребительную авиацию. Это СУ-35 прежде всего для того, чтобы наносить удары управляемыми авиабомбами",- сказал он.

Игнатий сообщил, что противник применяет эти типы вооружения. В частности, комплекс "Бал" с севера предназначен для уничтожения кораблей.

Напомним, в Генштабе информировали, что Российская армия переместила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Растет угроза атак ракетами Х-35. Это вооружение доходит до Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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