Россия размещает в Севастополе боевых дельфинов: британская разведка объяснила, зачем

Россияне прибегают к самым оригинальным методам борьбы с "врагами". Теперь побережье оккупированного Севастопольского порта будут защищать боевые дельфины.

Россия с лета 2022 года инвестировала в значительное усиление безопасности главной базы своего Черноморского флота в оккупированном Севастополе. В частности, для борьбы с водолазами оккупанты теперь будут привлекать тренированных дельфинов.

Об этом сообщает британская разведка.

"Снимки показывают, что количество плавучих отрядов млекопитающих, в которых, вероятно, применяют дельфинов-афалин, в порту увеличилось почти вдвое. В арктических водах флот также использует белуг и тюленей. Россия тренирует животных для разных миссий, но содержащиеся в Севастопольском порте, вероятнее всего, предназначены для борьбы с вражескими водолазами", — говорят в Минобороны Британии.

Отмечается также, что усиление безопасности Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму предполагает использование по меньшей мере четырех слоев сеток и боновых заграждений вдоль входа в порт.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Крыму российско-оккупационная "власть" не чувствует себя в безопасности и поэтому начинает понемногу забирать Черноморский флот. В частности, корабли ЧФ постоянно передислоцируются. Большинство из них уже покинули Севастополь.

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