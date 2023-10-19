Россия разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе: спутниковые снимки

Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям с "Кинжалами".

РФ разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

Ранее Путин заявил, что самолеты МиГ-31 с "Кинжалами" начнут "постоянное патрулирование" воздушного пространства над Черным морем.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что это заявление, вероятно, направлено на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменит.

Напомним, в России отреагировали на передачу Украине ракет ATACMS. Так, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что такие действия США будут иметь глобальные последствия.

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