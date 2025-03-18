Россия разместила пять атомных субмарин в 60 км от границ НАТО: появились спутниковые снимки

Недавние спутниковые снимки зафиксировали значительное сосредоточение российских подводных сил на секретной базе Западной Лицы, расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией.

На изображениях, обнародованных 18 марта OSINT-аналитиком MT Anderson, четко видны пять атомных подводных лодок (АПЧ): три проекта 949А(М) "Антей", один проект 885 "Ясень" и один усовершенствованный "Ясень-М".

База Западная Лица давно играет ключевую роль в военно-морской стратегии России. Она находится всего в 60 километрах от территории НАТО и является одной из главных опорных точек для российских подводных сил в Арктике. Там базируются как модернизированные советские подлодки, так и новейшие многоцелевые подводные корабли.

Расположение морской базы РФ Западная Лица / Фото: wikimedia.org

По мнению западных аналитиков, активность русского Северного флота связана с новыми геополитическими реалиями в арктическом регионе. Таяние льдов облегчает передвижение подлодок, а наблюдатели предполагают, что Россия готовится к военным учениям или развертыванию новых патрульных миссий.

Спутниковые снимки / Фото: соцмережі

Спутниковые снимки / Фото: соцмережі

Как отмечает директор Института морских исследований России при Военно-морском колледже США доктор Майкл Петерсен, Арктика – это полигон для подводного флота России. Западная Лица остается одним из главных центров российской подводной мощности.

Российские АПЧ — наследие холодной войны

Атомные подводные лодки проекта "Антей" – это наследие холодной войны. Они созданы для борьбы с авианосными группировками ВМС США. Сегодня эти подлодки оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью действия до 2500 км, что позволяет поражать цели по всей Европе.

"Ясень" и "Ясень-М" – это современные подлодки с повышенной скрытностью и мощным вооружением. Они могут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость более 8 Махов и достичь цели на дальность до 1000 км. По мнению западных аналитиков, эти лодки представляют собой серьезную угрозу для военно-морских сил НАТО.

Так обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд считает, что подводные лодки проекта 885 "Ясень" и его модификации являются большой головной болью Североатлантического альянса.

"Они тихие и имеют множество дальнобойных ракетных возможностей. Кроме того, торпеды субмарин проекта "Ясень" смертоносны, и дружественные надводные флоты должны уделять им пристальное внимание", — отметил эксперт.

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