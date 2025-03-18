Россия разместила пять атомных субмарин в 60 км от границ НАТО: появились спутниковые снимки

Западные эксперты полагают, что Арктика становится полигоном для подводного флота РФ.
Недавние спутниковые снимки зафиксировали значительное сосредоточение российских подводных сил на секретной базе Западной Лицы, расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией.
На изображениях, обнародованных 18 марта OSINT-аналитиком MT Anderson, четко видны пять атомных подводных лодок (АПЧ): три проекта 949А(М) "Антей", один проект 885 "Ясень" и один усовершенствованный "Ясень-М".
База Западная Лица давно играет ключевую роль в военно-морской стратегии России. Она находится всего в 60 километрах от территории НАТО и является одной из главных опорных точек для российских подводных сил в Арктике. Там базируются как модернизированные советские подлодки, так и новейшие многоцелевые подводные корабли.
По мнению западных аналитиков, активность русского Северного флота связана с новыми геополитическими реалиями в арктическом регионе. Таяние льдов облегчает передвижение подлодок, а наблюдатели предполагают, что Россия готовится к военным учениям или развертыванию новых патрульных миссий.
Как отмечает директор Института морских исследований России при Военно-морском колледже США доктор Майкл Петерсен, Арктика – это полигон для подводного флота России. Западная Лица остается одним из главных центров российской подводной мощности.
Российские АПЧ — наследие холодной войны
Атомные подводные лодки проекта "Антей" – это наследие холодной войны. Они созданы для борьбы с авианосными группировками ВМС США. Сегодня эти подлодки оснащены крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью действия до 2500 км, что позволяет поражать цели по всей Европе.
"Ясень" и "Ясень-М" – это современные подлодки с повышенной скрытностью и мощным вооружением. Они могут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость более 8 Махов и достичь цели на дальность до 1000 км. По мнению западных аналитиков, эти лодки представляют собой серьезную угрозу для военно-морских сил НАТО.
Так обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд считает, что подводные лодки проекта 885 "Ясень" и его модификации являются большой головной болью Североатлантического альянса.
"Они тихие и имеют множество дальнобойных ракетных возможностей. Кроме того, торпеды субмарин проекта "Ясень" смертоносны, и дружественные надводные флоты должны уделять им пристальное внимание", — отметил эксперт.
Ранее ТСН.ua сообщал, как Украина глушит российские УАБы.
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