"Россия "размывает" гарантии безопасности для Украины": Коваленко объяснил цель Кремля

Россия сейчас пытается сохранить предпосылки для продолжения войны и возможностей дальнейшей оккупации Украины. Ей не нужно, чтобы у Украины были реальные гарантии безопасности, поэтому хочет «размыть» их собственными предложениями.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, РФ стремится сохранить влияние своей церкви и языка как инструментов для поглощения Украины в дальнейшем политическим или военным путем. Президент Украины сейчас делает все, чтобы в будущем у России не было возможностей воспользоваться чем-либо для повторения войны.

«Именно поэтому речь о важности реальных гарантий безопасности, сильной армии, отказе от уступок. И членство в ЕС — на самом деле это было бы очень сильно со стороны Европы», — отметил он.

На доске — сложная партия

Как отмечает Коваленко, нужно понимать логику действий:

США заинтересованы в скором завершении войны здесь и сейчас, и действительно делают многое для этого;

Россия заинтересована в продолжении войны или паузе с гарантиями дальнейших возможностей влияния на Украину и повторения войны при желании в будущем, и для этого пытаются обмануть Трампа;

Украина заинтересована в сохранении государства и гарантиях жизни без войны в будущем;

Европа не заинтересована в том, чтобы война повторилась или расширилась на Балтию.

«Это если упрощено. Но даже так выходит очень сложная партия», — заключил Коваленко.

Напомним, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прибегнуть к соглашению с Россией, чтобы завершить войну в Украине.

«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обаме, который отдал Крым (12 лет назад, без выстрела), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — отметил он.

В частности, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами. Трамп отметил, что для него «большая честь» принимать их у себя.