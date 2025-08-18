- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 2 мин
"Россия "размывает" гарантии безопасности для Украины": Коваленко объяснил цель Кремля
РФ не откажется от намерений по захвату Украины — сейчас или в будущем.
Россия сейчас пытается сохранить предпосылки для продолжения войны и возможностей дальнейшей оккупации Украины. Ей не нужно, чтобы у Украины были реальные гарантии безопасности, поэтому хочет «размыть» их собственными предложениями.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Кроме того, РФ стремится сохранить влияние своей церкви и языка как инструментов для поглощения Украины в дальнейшем политическим или военным путем. Президент Украины сейчас делает все, чтобы в будущем у России не было возможностей воспользоваться чем-либо для повторения войны.
«Именно поэтому речь о важности реальных гарантий безопасности, сильной армии, отказе от уступок. И членство в ЕС — на самом деле это было бы очень сильно со стороны Европы», — отметил он.
На доске — сложная партия
Как отмечает Коваленко, нужно понимать логику действий:
США заинтересованы в скором завершении войны здесь и сейчас, и действительно делают многое для этого;
Россия заинтересована в продолжении войны или паузе с гарантиями дальнейших возможностей влияния на Украину и повторения войны при желании в будущем, и для этого пытаются обмануть Трампа;
Украина заинтересована в сохранении государства и гарантиях жизни без войны в будущем;
Европа не заинтересована в том, чтобы война повторилась или расширилась на Балтию.
«Это если упрощено. Но даже так выходит очень сложная партия», — заключил Коваленко.
Напомним, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прибегнуть к соглашению с Россией, чтобы завершить войну в Украине.
«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обаме, который отдал Крым (12 лет назад, без выстрела), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — отметил он.
В частности, Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами. Трамп отметил, что для него «большая честь» принимать их у себя.