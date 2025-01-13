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Россия разрабатывает более дальнобойные КАБы: на сколько километров будут летать

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Россия разрабатывает более дальнобойные КАБы: на сколько километров будут летать

Спасатели ликвидируют последствия удара КАБами по Сумщине / Фото: ГСЧС Украины

Для городов, которые находящиеся на расстоянии менее 100 км до линии боевого столкновения, остается большая угроза.

Россия активно разрабатывает более дальнобойные КАБы. Новые бомбы, вероятно, будут лететь на 150-170 километров.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Богдан Долинце, авиационный эксперт.

"Максимальная дальность, которой могут достигать обычные КАБ, это 100-110 километров. Но враг продолжает вести разработки более дальнобойных КАБ, которые, по разным оценкам, смогут достигать расстояния 150-170 километров", — подчеркнул он.

Напомним, по подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области). Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным общинам с территории Донбасса.

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