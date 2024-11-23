Россия разработала план уничтожения украинцев еще до начала войны – Буданов

Россия создавала расстрельные списки и мобильные крематории для уничтожения украинцев

Россия готовилась к новому геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения, планируя систематическое насилие и уничтожение украинской нации.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По его словам, перед полномасштабным вторжением Россия готовилась к геноциду украинцев, разработав расстрельные списки, мобильные крематории и планируя массовые захоронения.

Кирилл Буданов подчеркнул, что нынешнее военно-политическое руководство государства-агрессора целенаправленно вело подготовку геноцида украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

В статье, опубликованной в июле 2021 года, Путин снова отрицал право украинского народа на существование.

"Пропаганда россии, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев", ― напомнил начальник ГУР МОУ.

По словам руководителя военной разведки, украинофобия охватила все российское общество. Он отметил, что геноцид украинцев является не только государственной политикой России, но и обязательным убеждением, навязанным сверху.

Перед полномасштабным вторжением в Украину российским военным давали указания по размещению массовых захоронений.

"В расстрельные списки должны войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", ― сообщил он.

Буданов заявил, что маниакальные наставления российских оккупантов выполнялись в разных регионах Украины, где они совершали ужасные преступления. Он подчеркнул, что зверства в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и других городах являются частью четко спланированной геноцидальной политики России.

Напомним, ранее Буданов рассказывал о ракете, которой Россия атаковала Днепр. Он уточнил, что это баллистическая ракета средней дальности, выпущенная из экспериментальной системы. Буданов отметил, что система носит кодовое название "Кедр", а "Орешник" является лишь названием научно-исследовательской работы. Эти подробности он поделился в ходе дискуссии о геноцидальных практиках России в Украине.

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