Война
270
1 мин

Россия разрушила здание Сумского госуниверситета: что осталось от вуза (фото)

Из-за попадания беспилотников корпус СумГУ сгорел, другие корпуса получили серьезные повреждения.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Сумской госуниверситет

Сумской госуниверситет / © Кордон.Медиа

В Сумах в воскресенье вечером, 18 августа, в результате вражеского комбинированного удара пострадал Сумской государственный университет.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в своем Telegram, добавив фото последствий обстрелов.

По его словам, атака включала попадание баллистических ракет и беспилотников. Один из корпусов университета загорелся после удара беспилотников в ночное время. Пожар тушили до утра 18 августа, сейчас внутрь попасть невозможно — здание залито водой.

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

Другие корпуса пострадали от прилетов ракет накануне вечером: в двух корпусах и библиотеке выбиты сотни окон, повреждены стены и фасады. Также значительные повреждения получили соседние пятиэтажки — там вылетели окна и балконные рамы.

/ © Кордон.Медиа

© Кордон.Медиа

/ © Кордон.Медиа

© Кордон.Медиа

Работники университета вместе со спасателями сейчас разбирают завалы и пытаются спасти мебель и технику, которые уцелели после атаки. Вокруг зданий остались обугленные стены, осколки стекла и вода от тушения пожара.

/ © Кордон.Медиа

© Кордон.Медиа

«Сумской государственный университет после ударов баллистикой и беспилотниками: разрушен корпус, значительные повреждения зданий, выбиты сотни окон», — написал Кривошеенко.

/ © Кордон.Медиа

© Кордон.Медиа

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки с участием всех соответствующих служб города.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 августа российские военные атаковали Сумскую общину. В результате взрыва было повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.

