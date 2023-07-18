Россия развернула мощную корабельную группировку в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе

На боевом дежурстве в море находятся подводный и надводный ракетоносители.

Россия 18 июля развернула в Черном море мощную корабельную группировку в количестве 16 единиц, из которых два судна являются носителями ракет "Калибр".

Об этом руководительница пресс-центра Силы обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила на брифинге.

"В Черном море сейчас развернута мощная корабельная группировка — это 16 единиц. Среди 16 черноморских единиц — два ракетоносителя, которые остаются на дежурстве. Это надводный и подводный", — сказала представительница Сил обороны юга.

Она уточнила, что речь идет о тех же российских ракетоносителях, которые находились на дежурстве во время ночной атаки на Украину.

"Поэтому с учетом использованных ночью 6 ракет, они (ракетоносители – ред.) сейчас имеют так же 6 ракет, которые могут быть применены", – предупредила Гуменюк, отметив сохранение ракетной опасности.

"Но надо понимать, что, скорее всего, после ночной атаки они (россияне – ред.) заведут ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов", – добавила она.

Напомним, российские оккупанты ударили по Николаеву беспилотниками Shahed, а по Одессе – ракетами "Калибр" ночью 18 июля. В Николаеве захватчики попали по объекту промышленности. В Одессе были сбиты все шесть выпущенных ракет, но их обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов.

Добавим, что в Одессе обломки ракеты привалили пожилого мужчину в его доме. Пострадавшему помогли правоохранители и позже показали видео с места инцидента.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ужас! В дом залетело! Видео первых минут после атаки России на Одесчину!"

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