Россия развернула на границе с Украиной несколько дивизионов ракетных комплексов – Генштаб

Россия развернула на границе с Украиной несколько дивизионов ракетных комплексов – Генштаб

На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области около пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М".

Российские войска продолжают перегруппироваться. Об этом сообщили в Генштабе 28 апреля.

"По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию Российской Федерации батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа перемещена Российской Федерации в Харьковской области. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Впрочем, враг понес потери и отошел. Кроме того, оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

"Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", – рассказали в Генеральном штабе.

Напомним, в Генштабе рассказали о попытке армии РФ совершить штурм на Южнобужском направлении.

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