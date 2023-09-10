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Россия развернула около полусотни установок "Искандер" возле Украины: в ГУР рассказали об опасности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Россия развернула около полусотни установок "Искандер" возле Украины: в ГУР рассказали об опасности

Ракетные комплексы "Искандер" / Фото: Associated Press

Ракетами из "Искандеров" Россия бьет по гражданским объектам, рассказали в военной разведке.

Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы Украины. Этим вооружением оккупанты атакуют украинские города.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии".

По его словам, ракетами из "Искандеров" Россия бьет по гражданским объектам.

"Россия вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса "Искандер", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, разведка узнала, сколько солдат Россия сосредоточила в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1864
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