Россия разворачивает на фронте новую дивизию десантников: разведка выяснила, где именно

Россия, вероятнее всего, начала развертывание новосформированной 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (104 ГДВ) в Украине. Больше всего подразделение будет дислоцироваться в Херсонской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.

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Разведка напомнила, что Россия в 1998 году сократила 104 дивизию до размера бригадного формирования, однако в августе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о восстановлении всего подразделения. 104-я дивизия, вероятно, включает 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

"Отдел, вероятно, будет плохо обучен и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ДШВ. Наверное, это будет предметом пристального разбирательства со стороны российского генерала, ответственного за Херсонское направление, командующего воздушно-десатными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского", — отмечают западные разведчики.

Напомним, по данным ISW, Путин отправил в отставку командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении генерал-полковника Олега Макаревича. Его заменил генерал-полковник Михаил Теплинский.

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