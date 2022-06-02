Россия реализует "сирийский сценарий": в Минобороны рассказали, сколько будет длиться война

Россия реализует "сирийский сценарий": в Минобороны рассказали, сколько будет длиться война

Россия не планирует отступать в Украине, поэтому война ожидается затяжной.

Также российские оккупанты будут пытаться реализовать в Украине "сирийский сценарий".

Об этом сегодня, 2 июня, на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Замминистра обороны отметила, что целью РФ является уничтожение Украины как государства. Поэтому оккупант буквально стирает с лица земли украинские города.

"Агрессор не готов уступать, поэтому мы готовимся к затяжной войне. Мы видим, что они переходят на усиленный режим производства стрелкового вооружения и ракет. За последние недели мы наблюдаем увеличение ракетных ударов по восточным территориям Украины, однако россия продолжает обстрелы всей территории нашего государства На фоне отсутствия результатов войны, россия идет "сирийским сценарием", — подчеркнула Маляр.

Напомним, российские оккупанты активизировали обстрелы северных границ Украины. Стреляют по северным границам оккупанты, чтобы сдержать перегруппировку украинских сил обороны.

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