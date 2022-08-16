Россия реформирует десантные войска из-за колоссальных потерь в Украине: что известно

Россияне несут колоссальные потери в войне с Украиной.
Из-за огромных потерь оккупантов в Украине, куда их бросил диктатор Путин, в России решили реформировать воздушно-десантные войска.
Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк, ссылаясь на источник.
По его словам, россияне собираются сделать полки десантных войск батальонами, а дивизии — бригадами. Впрочем, пока сроки такой реформы неизвестны.
"В связи с невозможностью компенсировать огромные потери среди личного состава воинских частей Воздушно-десантных войск РФ, командование Вооруженных сил планирует осуществить определенные реформы. По информации от источника из (Воздушно-десантных войск – Ред.), реформы будут направлены на реорганизацию структуры в целом, а фактически идет речь о сокращении...", — сообщил журналист.
Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сбили вертолет и три крылатые ракеты.
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