Россия реформирует десантные войска из-за колоссальных потерь в Украине: что известно

Россияне несут колоссальные потери в войне с Украиной.

Из-за огромных потерь оккупантов в Украине, куда их бросил диктатор Путин, в России решили реформировать воздушно-десантные войска.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк, ссылаясь на источник.

По его словам, россияне собираются сделать полки десантных войск батальонами, а дивизии — бригадами. Впрочем, пока сроки такой реформы неизвестны.

"В связи с невозможностью компенсировать огромные потери среди личного состава воинских частей Воздушно-десантных войск РФ, командование Вооруженных сил планирует осуществить определенные реформы. По информации от источника из (Воздушно-десантных войск – Ред.), реформы будут направлены на реорганизацию структуры в целом, а фактически идет речь о сокращении...", — сообщил журналист.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сбили вертолет и три крылатые ракеты.

Читайте также: