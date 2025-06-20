Россия рекордно увеличила количество атак дронами по Украине: что известно

ПВО сбивает российский дрон / © ТСН.ua

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В июне 2025 года Россия ежедневно запускает в среднем 183 дрона-камикадзе по Украине. Это втрое больше, чем в декабре 2024 года.

Об этом сообщает испанское издание El País.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 в Канаде прокомментировал эскалацию атак и косвенно обратился к Дональду Трампу. Он заявил, что если год назад запуск более 100 дронов за ночь был шоком, то сейчас удивляет, когда Россия использует менее 100. По словам президента, это — единственное заметное изменение в действиях РФ после смены администрации в США.

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Хотя Зеленский публично избегает конфронтаций с действующим американским лидером, во время саммита он намекнул, что попытки Белого дома успокоить Москву и принудить Путина к перемирию не дают результатов.

Согласно подсчетам журналистов, количество запущенных «Шахедов» постоянно росло после января 2025 года. Если в декабре прошлого года оккупанты применяли в среднем 58 беспилотников ежедневно, то уже в феврале — 139, в марте — 135, в мае — 128. Наибольший скачок зафиксирован в июне — 183 дрона.

Абсолютный рекорд — ночь 9 июня, когда в украинском небе было зафиксировано 472 дрона-камикадзе. Часть из них не несла взрывчатки — их запускали, чтобы истощить украинскую ПВО.

Еще одну массированную атаку Россия осуществила 17 июня — по данным Воздушных сил, это была вторая по масштабам атака с начала полномасштабного вторжения: выпущено 440 дронов. В результате прямого попадания ракеты по жилому дому в Киеве погибло около 30 человек.

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Аналитики предполагают, что такой рост атак связан с масштабным наращиванием производства дронов в РФ. Украинские разведслужбы утверждают, что в 2025 году Россия производит за три дня столько же «Шахидов», сколько раньше за месяц. Поэтому украинские дроны все чаще атакуют заводы беспилотников на территории РФ.

Еще одним фактором стало обострение на фронте: с мая РФ ведет новую волну наступательных действий. Эксперты указывают, что Россия стремится разрушить украинскую логистику и влиять на моральное состояние населения.

Во время саммита G7 в Канаде президент Украины Владимир Зеленский должен был встретиться с Дональдом Трампом. Он прибыл с предложением покупать американское оружие, поскольку 30% украинских оборонных ресурсов зависят от США.

Впрочем, встреча не состоялась: Трамп покинул саммит до приезда украинской делегации, объяснив это необходимостью вернуться в Вашингтон из-за событий на Ближнем Востоке.

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В то же время по словам министра обороны США Пита Хеггета, 20 тысяч ракет, предусмотренных для Украины еще при Байдене, были переброшены на Ближний Восток. Это именно те ракеты, которые могли сбивать «Шахиды».

Напомним, ранее эксперт заявил Россия резко нарастила производство «Шахедов» для атак по Украине.