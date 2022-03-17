Россия решила выплатить $117 млн по долговым обязательствам по своим замороженным активам

Платеж может не пройти, если его запретят США.

Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет CNN.

Правительство должно было начать процесс выплат 16 марта, пишет издание. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страна выполнила свои обязательства перед кредиторами. В то же время, возможность выполнения Россией обязательств перед кредиторами в иностранной валюте от РФ не зависит. Вместе с тем, платеж может не пройти, если его запретят США.

Если платеж будет заблокирован, Россия может попытаться совершить перевод в рублях, что означает для страны неизбежный дефолт.

Напомним, по данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия в скором времени не сможет расплатиться со своими долгами.

Агентство пересмотрело свои оценки государственного долга страны и предупредило, что ему грозит "неизбежный" дефолт. Это произошло на фоне ужесточения международных санкций против России после ее вторжения в Украину.

В последние дни рейтинговые агентства Moody's Investors Service и S&P Global Ratings также снизили свои оценки российского суверенного долга.

Это означает, что три крупнейших мировых рейтинговых компании считают суверенный долг страны ниже инвестиционного уровня или "мусорной" территории.

Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями. Тем временем россияне круглосуточно стоят в длиннющих очередях к банкоматам.