Россия решила выслать посла Эстонии после оказания вооруженной помощи Украине

Утром в понедельник, 23 февраля, посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в МИД РФ, где ему заявили "решительный протест в связи с действиями эстонских властей" и обязали покинуть страну 7 февраля 2023 года. Дипотношения между странами по инициативе РФ будут снижены до уровня временного поверенного в делах.

Решение было принято после того, как стало известно о намерении Таллинна передать Киеву все гаубицы, имеющие 155-мм в качестве помощи для противостояния российской агрессии. Правда, в российском МИДе его аргументировали инициированным Эстонией сокращением численного состава российского посольства в Таллинне.

"Руководство Эстонии в последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности по отношению к нашей стране сведено Таллинном в ранг государственной политики", — говорится в официальном заявлении российского министерства, которое обещает "и дальше реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии".

Напомним, Эстония передала Вооруженным силам Украины все свои 155-миллиметровые гаубицы. Кроме того, Украина получит артиллерийские снаряды и гранатометы с боеприпасами. Этот пакет военной помощи стал самым большим для Эстонии с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Общая военная поддержка Эстонией ВСУ составляет более 1% ВВП этой страны.

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