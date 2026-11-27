Ракеты КНДР.

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Перебои со снабжением боеприпасов из Северной Кореи могут сказаться не только на количестве российских ударов по Украине, но и на способности оккупационной армии проводить активные наступательные операции. Однако для ощутимых изменений необходимо, чтобы прекращение поставок длилось не несколько дней, а минимум месяцы.

Об этом сказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала «Киев 24».

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Как остановка поставок ракет повлияет на удары России

По словам Долинце, Северная Корея вышла на уровень производства десятков баллистических ракет ежемесячно. Значительную часть этого вооружения ранее передавали России примерно 5-10 ракет в месяц.

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Если поставки прекратятся, количество баллистических ударов, которые Россия может наносить по Украине, несколько уменьшится. В то же время это не означает, что ракетная угроза исчезнет: у России есть собственное производство, которое продолжает работать.

Эксперт отмечает, что кратковременное обострение между Москвой и Пхеньяном почти не отразится на интенсивности атак. Для заметных последствий пауза в военном сотрудничестве должна длиться не менее нескольких месяцев.

Почему перебои со снарядами могут быть серьезнее

Отдельно Долинце обратил внимание на артиллерийские боеприпасы. По его словам, в течение последнего года Россия меньше покрывала свои потребности в этой категории вооружения на средства Северной Кореи. Однако зависимость от северокорейских поставок остается немаловажным фактором.

По мнению эксперта, даже недельный перерыв в поставках артиллерийских снарядов может быть ощутим для российских войск. Это будет непосредственно влиять на возможность поддерживать интенсивный артиллерийский огонь и проводить активные наступательные действия.

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Поэтому наибольший потенциальный эффект для фронта может быть связан не только с ракетами, но и недостатком артиллерийских боеприпасов.

Почему между Путиным и Ким Чен Ином возникло напряжение

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Северная Корея временно приостановила военную поддержку России. В частности, речь идет о поставках баллистических ракет KN-23 и дежурных партий артиллерийских боеприпасов, а также использования российских военно-транспортных самолетов воздушного пространства КНДР.

Причиной обострения стало заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о готовности Москвы способствовать деэскалации отношений между Северной и Южной Кореями. В Пхеньяне возмутились такими словами, заявив, что они противоречат характеру союзнических договоренностей.

По информации украинской разведки, Ким Чен Ын также приостановил рассмотрение российского запроса об увеличении северокорейского военного контингента в России с 8,5 до 50 тысяч военных. В то же время, часть северокорейских подразделений продолжает находиться на территории РФ.

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Важно, что эти сведения происходят от украинской разведки. Агентство Reuters отметило, что не смогло независимо подтвердить информацию о приостановлении военной помощи, а Москва и Пхеньян публично не прокомментировали эти сообщения.

Что происходило между КНДР и Россией

Еще до сообщений о прекращении поставок Ким Чен Ын заявил о намерении расширять ядерный арсенал и развивать тактическое ядерное оружие. Северокорейский лидер также пригрозил войной тем, кто попытается подвергнуть сомнению ядерный статус его страны.

В то же время противостояние не ограничилось спором и охлаждением отношений с Кремлем. В Пхеньяне ужесточена ядерная риторика, а сестра северокорейского лидера Ким Йо Чжон активизировала угрозы в адрес Южной Кореи и Швейцарии. Новые сигналы из Северной Кореи свидетельствуют о том, что изменения в отношениях с Россией происходят на фоне более широкой военной и дипломатической активности Пхеньяна.

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