Россия с 29 декабря запустила по Украине почти 300 ракет и более 200 "Шахедов" — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, ни одно государство не отражало такие комбинированные удары, когда применялись и дроны, и ракеты, в том числе аэробалистические.

Россия с 29 декабря применила для ударов по Украине около 300 ракет и более 200 ударных дронов типа Shahed.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 2 января.

"С начала этих суток было почти 100 ракет разных типов, и специально траектории были просчитаны врагом так, чтобы нанести как можно больше вреда. Это абсолютно сознательный террор. И лишь за несколько этих последних дней – с 29 декабря и до сегодняшнего дня – Россия применила против Украины уже около 300 ракет и более 200 "Шахедов", — сказал он.

По словам Зеленского, ни одно государство не отражало такие комбинированные удары, когда применялись и дроны, и ракеты, в том числе аэробалистические.

Президент поблагодарил воинов Воздушных сил ВСУ, бойцов мобильных огневых групп, зенитчиков и "всех тех в мире, кто уже помогает Украине с оружием для защиты неба".

"Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что напрямую сохраняет жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 2 января российские захватчики совершили массированную атаку Украины средствами воздушного нападения разных типов. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 72 вражеские воздушные цели, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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