Россия с начала войны совершила 1403 авиационных налета на Украину — Минобороны

Россия с начала войны совершила 1403 авиационных налета на Украину — Минобороны

По данным Минобороны, Россия пытается продолжать стратегическую наступательную операцию.

С начала боевых действий Россия нанесла 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, в целом совершила 1403 авиационных налета.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, российские оккупационные войска пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины. Главные задачи разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева.

Александр Мотузяник отметил, что кафиры используют мобилизованные из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ.

"Один из таких подразделений, имевший в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потерял около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки вернувшихся в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях", – сказал он.

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