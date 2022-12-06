Россия с новой силой перебрасывает войска: где сосредотачиваются оккупанты и вражеская техника

После ухода российской армии с правого берега Херсонщины увеличилось количество оккупантов в Мариуполе.

В мэрии Мариуполя сообщают, что всю технику и оккупантов распределяют на два основных направления. Это – Донецкое и Южное направления.

Об этом 24 каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, после ухода российской армии с правого берега Херсона увеличилось количество оккупантов в Мариуполе. Отсюда их перебрасывают ближе к фронту. Также он отметил, что часть захватчиков отправили в границу между Запорожской и Донецкой областями, а еще часть – бросили на Запорожье.

"Сейчас идет новая волна перебрасывания войск – непосредственно на север Донецкой области. То есть они двигаются в сторону Волновахи, Донецка, как мы понимаем – Угледар. Живая сила едет на это направление", – объяснил Андрющенко.

Впрочем, как заметил советник мэра, часть российских войск остается вблизи Мариуполя.

"Этот резерв будут доукомплектовываться мобилизованными. В зависимости от ситуации на фронте и контрнаступления ВСУ их будут куда-то перебрасывать на другие направления", — добавил советник мэра.

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Ситуация в Мариуполе

Ранее сообщалось, что с нового года оккупационная "власть" собирается обучать украинских студентов по "российским стандартам".

Кроме того, ранее советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко рассказал, что в захваченном Мариуполе россияне установили заоблачные цены на пищевые продукты, а восстанавливать разрушенную инфраструктуру никто не собирается. Кроме того, россияне утомляют холодом местных жителей. В квартирах температура падает до двух градусов мороза.

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