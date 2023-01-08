Россия с новой силой ударила по Днепропетровщине: какие последствия

Под удар попали Красногригорьевская и Мировская общины.

Российские оккупационные войска в ночь на 8 января дважды обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Сегодня спокойной ночb не произошло… Российские оккупационные войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию yf Никопольщину", — написал он.

Под удар попали Красногригорьевская и Мировская общины – туда прилетели полтора десятка снарядов.

"Люди не пострадали. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак", — добавил Резниченко.

Напомним, что в ночь на 8 января 2023 года в Херсоне прозвучали взрывы.

Враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.

К тому же в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.

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