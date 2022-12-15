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Россия с территории Запорожской АЭС обстреляла Никопольщину: много раненых, есть погибший (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Россия с территории Запорожской АЭС обстреляла Никопольщину: много раненых, есть погибший (фото)

Фото: Евгений Евтушенко

Зафиксировано множество разрушений.

Россия днем 15 декабря обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Террористы убили одного мужчину и еще троих ранили.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Дневной обстрел прибрежных территорий района закончился многочисленными разрушениями. Больше всего пострадали город Марганец и Красногригорьевская ТГ. Есть три раненых в возрасте от 16-ти до 38-ми лет. Но одного погибшего, 1957-го года рождения. Армия РФ вела огонь с территории вокруг Запорожской АЭС", – сообщил Евтушенко.

Обстрелы Никополя: что известно

Российские террористы с начала войны массированно обстреливают прифронтовые территории, убивая украинцев. Да, в ночь на 15 декабря российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тревога там продолжалась более 14 часов.

Во вторник, 13 декабря, на береговой линии города Никополь Днепропетровской области сработали минные заграждения. Жители города слышали ряд громких взрывов. Вероятно, россияне там пытались взорвать десант.

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Дата публикации
Просмотры
360
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