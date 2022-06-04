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Россия сама должна пройти через демилитаризацию и денацификацию — Подоляк

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Россия сама должна пройти через демилитаризацию и денацификацию — Подоляк

Фото: Getty Images

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сделал заявление.

Михаил Подоляк заявил, что Российская Федерация сама должна пройти через демилитаризацию, денацификацию и отказа от государственной пропаганды. Об этом советник руководителя ОП написал в своем Twitter.

"Для обеспечения глобальной безопасности Россия обязательно должна пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто нет", — отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Украине хватит ресурсов для победы над Россией и освобождения оккупированных территорий, они уже достаточно подготовлены.

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