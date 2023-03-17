Россия сбила американский беспилотник над Черным морем: Жданов объяснил, достаточной ли была реакция США

Шойгу уже представил к наградам этих двух пилотов. Реакция американской стороны на инцидент ждать себя долго не заставила.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Реакция должна была быть сдержанной. Самое главное, что Соединенные Штаты воздержались от проявления злости в сторону РФ. Россия сделала все, чтобы это не выглядело как ущерб. Они провоцировали Соединенные Штаты на агрессивный ответ с тем, чтобы затем осудить агрессию США на международной арене и предложить переговоры по урегулированию этого конфликта и остальных проблем в отношениях этих двух стран, но уже с позиции РФ. Сомнений в том, что это было сделано намеренно, нет. Сегодня в свободном доступе есть видео двух сторон – и российской, и американской. Последние показали только ту часть, где они сбрасывают горючее и пытаются этим повредить двигатель беспилотника”, — рассказал Олег Жданов.

Также он добавил, что камера с автоматическим фокусом видит все, что происходит вокруг беспилотника. Поэтому они четко зафиксировали, какой частью самолета был поврежден винт.

Кроме того, они успели уничтожить ПО на этом беспилотнике. Есть версия американского падения, в которой координаты указаны в той части Черного моря, где глубины до 2 км и там никто ничего не найдет, поэтому и искать не будут.

“Русская версия говорит о том, что они нашли обломки и есть некоторые спутниковые снимки, указывающие места. Судя по тому, какие мелкие обломки обнаружили (но мы точно не знаем, принадлежат ли они именно этому беспилотнику), была применена самоликвидация для этого дрона. А глубина в этих местах достигает 1500–1800 м. На такой глубине лежит Титаник, но его не подняли. Американский дрон был в 22 км от российской базы в Севастополе”, — подчеркнул военный эксперт.

Отдельно он рассказал, за чем могли следить США в Крыму:

"Такие наблюдательные полеты они совершают регулярно. Кстати, именно поэтому, может быть, Россия и изучала этот район. Дрон летает по расписанию. Если НАТО признает Россию основным источником международной террористической угрозы, это вполне объясняет, что все разведывательные приборы направлены на РФ. Дрон совершал полет в международном пространстве, не имеющий никаких ограничений. Эти полеты регулярны. Да, они очень раздражают РФ, да, эти дроны могут сосчитать любые российские силы, а особенно военные, да, эти дроны могут осуществлять перехват средств связи. Поэтому россияне решили, что следует попытаться завалить дрон. Ранее Россия постоянно нарушала воздушное пространство любой страны НАТО, пытаясь спровоцировать агрессивные действия”, — отметил эксперт.

Напомним, что россияне утверждают, что нашли сбитый ими американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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