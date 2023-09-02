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Россия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области: есть погибший и раненые

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Россия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области: есть погибший и раненые

Последствия обстрела Одрадокаменки / Фото: Прокуратура Херсонской области

В селе повреждены многие дома.

Российская террористическая армия в субботу, 2 сентября, сбросила управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсонской области. На месте трагедии погиб 43-летний мужчина, еще двух человек спасают медики.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на жилые дома в селе Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области. На месте трагедии погиб 43-летний мужчина.

"Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения. Из-за удара поврежден ряд домов в селе", — сообщил Прокудин.

Последствия обстрела Бериславщины / © Прокуратура Херсонской области
Последствия обстрела Бериславщины / Фото: Прокуратура Херсонской области

В прокуратуре Херсонской области сообщили, что из-за обстрела начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно, враг бил из минометов, есть ранены.

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Дата публикации
Просмотры
272
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