Россия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области: есть погибший и раненые

В селе повреждены многие дома.
Российская террористическая армия в субботу, 2 сентября, сбросила управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсонской области. На месте трагедии погиб 43-летний мужчина, еще двух человек спасают медики.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на жилые дома в селе Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области. На месте трагедии погиб 43-летний мужчина.
"Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения. Из-за удара поврежден ряд домов в селе", — сообщил Прокудин.
В прокуратуре Херсонской области сообщили, что из-за обстрела начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно, враг бил из минометов, есть ранены.
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