Россия сбросила авиационные бомбы на Харьков: есть погибший и раненые

За прошедшие сутки россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Погиб 26-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"10:10 (30 апреля — ред.) г. Харьков враг обстрелял город КАБами. Повреждены здание учреждения, гаражи, автомобили, помещения железной дороги, железнодорожная станция. Пострадали 10 гражданских людей. Погиб 26-летний мужчина", — говорится в его сообщении.

Кроме того, по словам главы области, артиллерийских и минометных ударов врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Веселому, Харькову, Волчанску, Синьковке, Петропавловке, Подоле.

"11:10 г. Волчанск произошел обстрел КАБ. Повреждены помещения предприятия, автобус, два автомобиля, погрузчик, трактор. 30 апреля 11:28 с. Веселое Харьковского района. Попадание из РСЗО в дачный кооператив, горело два здания", — заметил Синегубов.

Он добавил, что за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отразили 6 атак, в том числе в районах н.п. Берестово, восточнее Копанки Харьковской области.

Напомним, в ночь на 1 мая Россия атаковала Одессу баллистическими ракетами. Погибли три человека.

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