Россия сбросила на остров у Херсона две авиабомбы: погибли три человека, много раненых

За жизнь еще 5 человек борются медики.
Российские террористы во вторник, 2 мая, сбросили на Херсонскую области две управляемые авиабомбы. Оккупанты убили 3 человека.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Херсонщина. россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы. В результате атаки россиян пострадали 8 человек: три человека погибли, пятеро – ранены. Террористы", — написал Андрей Ермак.
Обстоятельства и подробности российского террористического удара пока не сообщаются.
Напомним, российские террористы в понедельник, 1 мая, устроили масштабный обстрел Херсона и области.
Также оккупанты 1 мая обстреляли Черниговскую область. На месте трагедии погиб ребенок, еще два человека получили ранения.
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