Россия считает, что санкции Запада "застраховали" страну от банковского кризиса — СМИ

Россия настолько отрезана от международной финансовой системы, что Кремль считает, что санкции Запада "застраховали" страну от банковского кризиса.

В Кремле заявили, что банковский кризис в США не повлияет на Россию. Там считают, что РФ "застрахована" от экономического краха.

Об этом пишет Yahoo.

Как отмечается, сейчас Россия настолько отрезана от мировой финансовой системы, что Кремль считает, что на нее не отразится крах банка Кремниевой долины.

"Наша банковская система имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но в основном находится под незаконными ограничениями со стороны коллективного Запада. Мы в определенной степени застрахованы от негативного влияния кризиса, который сейчас разворачивается за рубежом", — заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия — как и большая часть мира — столкнулась с кредитным кризисом из-за последствий ипотечного кризиса в США в 2008 году, что в конечном итоге привело к мировому финансовому кризису.

Когда страна оправилась от рецессии, она начала работать над своей целью сделать Москву глобальным финансовым центром. Но сейчас эта мечта разрушена Россией под широкими санкциями.

Отдельно добавим, что международные банки и бухгалтерские гиганты вышли из России или работают над выходом из-за войны в Украине. Два дня спустя после вторжения некоторым российским банкам также было запрещено пользоваться SWIFT.

Напомним, что ограничительные меры против РФ продлены до 31 июля и направлены против отдельных секторов экономики.

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