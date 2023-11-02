Россия сделала перерыв в массированных атаках: как это объясняют в ГУР

Страна-агрессорка Россия накапливает ракеты. Вероятно, оккупационная армия готовится к обстрелам Украины зимой, сделав перерыв в атаках.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Представитель ГУР подтвердил, что россияне накапливают ракеты. Перерывы в массированных атаках являются свидетельством этого.

"Поскольку в последнее время мы видим определенные перерывы в массированном использовании ракетных ударов по Украине, то да, происходит накопление. И угроза повторения, пусть в меньших объемах, террористических ракетных ударов государства-агрессора по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре в зимний период сохраняется", — сказал Юсов.

По его словам, прошлогодние атаки могут повториться. Впрочем, это будет происходить в меньших объемах. Юсов отметил, что разведка не имеет данных о датах вероятных обстрелов со стороны оккупантов, потому что "время пуска зависит от живого человека".

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия готовится к новым атакам по Украине. РФ взяла паузу, чтобы, вероятно, накопить ракеты. Впрочем, в Воздушных силах готовы к отражению атак.

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