- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
«Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение»: в Латвии отреагировали на массированный удар по Киеву
В Латвии резко отреагировали на очередные масштабные обстрелы Киева и украинской энергетической инфраструктуры, призвав международное сообщество усилить давление на страну-агрессору.
Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала массированную атаку России на столицу Украины и объекты энергетики.
Об этом она написала в соцсети Х.
По словам латвийской министерши, действия Кремля являются откровенным террором против мирного населения, особенно циничным на фоне рождественских праздников.
«Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение, в то время как мир мирно отмечает Рождество», — подчеркнула Браже.
Она подчеркнула, что жестокие удары по жилым кварталам и энергетической инфраструктуре Украины приводят к ранениям и гибели гражданских, и эти преступления видят весь мир.
Глава МИД Латвии призвала международных партнеров действовать более решительно.
«Необходимо усилить давление на Россию, чтобы остановить это», — резюмировала она.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла комбинированный, массированный ракетно-дроновый удар, который длился почти сутки. Основной целью врага был Киев и столичный регион.
Мы ранее информировали, что в результате террористического удара российской армии поврежден ряд ключевых энергообъектов региона.