Война
59
1 мин

«Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение»: в Латвии отреагировали на массированный удар по Киеву

В Латвии резко отреагировали на очередные масштабные обстрелы Киева и украинской энергетической инфраструктуры, призвав международное сообщество усилить давление на страну-агрессору.

Игорь Бережанский
Флаг Латвии

Флаг Латвии / © Unsplash

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала массированную атаку России на столицу Украины и объекты энергетики.

Об этом она написала в соцсети Х.

По словам латвийской министерши, действия Кремля являются откровенным террором против мирного населения, особенно циничным на фоне рождественских праздников.

«Россия сеет террор, войну, смерть и разрушение, в то время как мир мирно отмечает Рождество», — подчеркнула Браже.

Она подчеркнула, что жестокие удары по жилым кварталам и энергетической инфраструктуре Украины приводят к ранениям и гибели гражданских, и эти преступления видят весь мир.

Глава МИД Латвии призвала международных партнеров действовать более решительно.

«Необходимо усилить давление на Россию, чтобы остановить это», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла комбинированный, массированный ракетно-дроновый удар, который длился почти сутки. Основной целью врага был Киев и столичный регион.

Мы ранее информировали, что в результате террористического удара российской армии поврежден ряд ключевых энергообъектов региона.

