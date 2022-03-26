Россия сегодня несет ядерную и химическую угрозу не только Украине, а всей мировой безопасности — Зеленский

Россия сегодня несет ядерную и химическую угрозу не только Украине, а всей мировой безопасности — Зеленский

Президент Украины убежден, что нужна реформа международных институтов для сохранения безопасности и мира в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несет ядерную угрозу не только Украине, но и всей мировой безопасности.

Об этом он сказал 26 марта на 2м Дохийском форуме.

"Россия пользуется страхом применения ядерного оружия. Страхом, который Россия специально постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле. Сейчас в мире вполне серьезная дискуссия на политическом уровне о том, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения, в частности, химическое", — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сегодня на фоне ядерной угрозы от РФ нужна реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность мира.

"В 90-х годах Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал и это был самый больший вклад в глобальную защиту от ядерных катастроф, которую когда-либо кто-то делал. В обмен на этот вклад наше государство получило письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в частности и от России. Но такие обещания не стали гарантиями, а войной против Украины пошло как раз одно из таких государств, которое обещало нам безопасность. Наивысшее проявление несправедливости, которое только можно было увидеть. Так какой вывод из этого сделают другие государства. Вывод, что нужно ядерное оружие, чтобы уберечься от нападения. Это небезопасно для всех. Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность, чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно, чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств", — отметил Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 26 марта от рук россиян погибло 136 детей.

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