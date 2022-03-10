Россия сейчас не будет устанавливать перемирие – Кулеба о переговорах с Лавровым

Россия сейчас не будет устанавливать перемирие – Кулеба о переговорах с Лавровым

Встреча длилась полтора часа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свои ощущения, что Россия не будет устанавливать перемирие.

Об этом он заявил по результатам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мне было довольно тяжело слушать то, что он отвечает. Но я обращался к нему несколько раз с просьбой дать ответ на вопросы гуманитарного характера. У меня есть ощущения, что Россия в данный момент не будет устанавливать перемирие. Они пытаются окружать войска. Украина сильна, Украина продолжает бороться. Украина не допустила выполнения изначального плана России", — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев готов искать сбалансированное дипломатическое решение этого вопроса, но сдаваться мы не будем.

В турецкой Анталии только что завершилась встреча глав МИД России, Украины, Турции. Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу говорили о прекращении войны России против Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. По предварительным данным ООН, в Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения. В то же время в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные потери значительно больше.

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