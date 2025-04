Северокорейские артиллерийские боеприпасы / Фото: topcor.ru

Российская армия сильно зависит от северокорейских артиллерийских боеприпасов , поскольку Пхеньян продолжает извлекать уроки из войны России против Украины.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War).

Агентство Reuters 15 апреля опубликовало совместное расследование с британской исследовательской организацией Open Source Center (OSC), где подробно описывается степень зависимости России от северокорейской артиллерии и эволюция участия северокорейских сил в боевых действиях за российские войска.

Reuters и OSC отследили 64 поставки из Северной Кореи в Россию с сентября 2023 по март 2025 года, в которых было 16 тысяч контейнеров с миллионами северокорейских артиллерийских снарядов, и зафиксировали поставки из Северной Кореи совсем недавно, 17 марта 2025 года. Издание сообщили, что четыре судна под российским флагом — грузовые корабли Angara, Maria, Maia-1 и Lady R — перевозили боеприпасы из северокорейского порта Раджин в российские порты Восточный и Дунай.

Reuters изучил российские военные документы повседневного использования российской артиллерии, которые показали, что некоторые российские подразделения зависели от северокорейских артиллерийских снарядов для половины или более своих снарядов, используемых в ежедневных огневых задачах », — говорится в сообщении аналитиков.

Reuters сообщил, что неуказанное российское подразделение, воюющее в Запорожской области, отметило, что почти 50% его 152-мм гаубических снарядов Д-20 и 100% его 122-мм ракет поступили из Северной Кореи.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило Reuters, что Северная Корея поставила России три миллиона артиллерийских снарядов и неуказанное количество минометных снарядов с середины 2023 года, и что половина всех артиллерийских снарядов России поступает из Северной Кореи. ГУР также заявило, что Северная Корея поставила России 148 баллистических ракет KN-23 и KN-24 по состоянию на январь 2025 года.

Напомним, северокорейцы, воюющие в Курщине на стороне россиян, — это очень хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.

