Россия систематически истязает украинских гражданских — отчет ООН
Эксперты ООН заявили, что 92% украинцев, освобожденных из российского плена, сообщили о пытках: избиениях, ударах током, имитациях казни.
Российские оккупационные силы в Украине прибегают к систематическим пыткам мирных жителей на захваченных территориях.
Об этом говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 23 сентября.
С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года тысячи гражданских оказались в плену. По данным ООН, по состоянию на май 2025 года российские военные задержали по меньшей мере 1800 украинцев, но реальное количество может быть значительно больше.
Что установили эксперты ООН:
С июня 2023 года было опрошено 216 бывших пленников.
92% из них сообщили о пытках или жестоком обращении.
Людей избивали, пытали электрическим током, имитировали казни.
Многие заключенные подвергались угрозам смерти или насилия в отношении себя и близких.
Многие пережили несколько разных форм пыток одновременно.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что на оккупированных территориях гражданских "своевольно забирают с улиц, обвиняют без надлежащих оснований и содержат под стражей дни, недели, а то и годы".
Вместе с тем в отчете упоминаются и случаи жестокого обращения с пленными гражданскими, зафиксированные на подконтрольных Украине территориях. Речь идет преимущественно об обвинениях в государственной измене, шпионаже или сотрудничестве с оккупационными властями. Среди задержанных есть и те, кто выполнял обычную работу — например, оказывал строительные или коммунальные услуги для российских военных.
Напомним, ранее о пытках в застенках РФ рассказал освобожденный из плена журналист "УНИАН" Дмитрий Хилюк.