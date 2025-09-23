Россия систематически истязает украинских гражданских — отчет ООН

Россия систематически пытает украинских гражданских / © Freepik

Российские оккупационные силы в Украине прибегают к систематическим пыткам мирных жителей на захваченных территориях.

Об этом говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 23 сентября.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года тысячи гражданских оказались в плену. По данным ООН, по состоянию на май 2025 года российские военные задержали по меньшей мере 1800 украинцев, но реальное количество может быть значительно больше.

Что установили эксперты ООН:

С июня 2023 года было опрошено 216 бывших пленников.

92% из них сообщили о пытках или жестоком обращении.

Людей избивали, пытали электрическим током, имитировали казни.

Многие заключенные подвергались угрозам смерти или насилия в отношении себя и близких.

Многие пережили несколько разных форм пыток одновременно.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что на оккупированных территориях гражданских "своевольно забирают с улиц, обвиняют без надлежащих оснований и содержат под стражей дни, недели, а то и годы".

Вместе с тем в отчете упоминаются и случаи жестокого обращения с пленными гражданскими, зафиксированные на подконтрольных Украине территориях. Речь идет преимущественно об обвинениях в государственной измене, шпионаже или сотрудничестве с оккупационными властями. Среди задержанных есть и те, кто выполнял обычную работу — например, оказывал строительные или коммунальные услуги для российских военных.

Напомним, ранее о пытках в застенках РФ рассказал освобожденный из плена журналист "УНИАН" Дмитрий Хилюк.