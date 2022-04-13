Россия скапливает технику в Белгородской области: она продвигается на восток Украины (фото)

Фото были сделаны 11 апреля.
Российские войска продолжают скапливать технику в Белгородской области. Она продвигается на восток Украины.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Фото были сделаны 11 апреля 2022 года. На них видны боевые развертывания вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоты и Валуйки на западе России к границе с Украиной.
Напомним, начались сорок девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю.
Читайте также: