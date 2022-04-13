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Россия скапливает технику в Белгородской области: она продвигается на восток Украины (фото)

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Россия скапливает технику в Белгородской области: она продвигается на восток Украины (фото)

Российская техника двигается к границе с Украиной / Maxar

Фото были сделаны 11 апреля.

Российские войска продолжают скапливать технику в Белгородской области. Она продвигается на восток Украины.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

Фото были сделаны 11 апреля 2022 года. На них видны боевые развертывания вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоты и Валуйки на западе России к границе с Украиной.

Напомним, начались сорок девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю.

Российская техника двигается к границе с Украиной / © Maxar
Российская техника двигается к границе с Украиной / Maxar
Российская техника двигается к границе с Украиной / © Maxar
Российская техника двигается к границе с Украиной / Maxar
Российская техника двигается к границе с Украиной / © Maxar
Российская техника двигается к границе с Украиной / Maxar

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