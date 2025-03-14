Россия сконцентрировала в Курской области опытные экипажи дронщиков — военный обозреватель

В настоящее время армия РФ пытается выдавить ВСУ из Курской области.

Положение украинских военных на территории Курской области усложнило нарушение логистики.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.

Он заявил, что россияне на Курщине сконцентрировали очень опытные экипажи дронщиков, контролирующих трассу от Юнаковки, это территория Украины в Суджу.

"И эта дорога, которая асфальтирована и в более-менее приемлемом состоянии, находится под постоянными ударами вражеских дронов. То есть первым фактором, повлиявшим на усложнение ситуации для нашего плацдарма в Курские области, — нарушение логистики. Второй — численное преимущество российской армии, которая оценивалась от 1 до 6".

Он отметил, что у Украины небольшой плацдарм на территории куртины, по которому постоянно работают дроны, КАБы и артиллерия врага, соответственно, сложно на таком клочке территории находить укрытие от всех этих ударов.

"По моему мнению, одним из важнейших факторов является логистика. Ведь когда ухудшается логистика, тогда и оборону держать трудно, особенно если противник преобладает по количеству. И это вполне военная составляющая, чтобы объяснить, почему такая ситуация произошла на Курщине", — резюмировал Денис Попович.

Ранее сообщалось, что армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области.

Мы ранее информировали, что россияне захватили Суджу в Курской области.

Читайте также: