Россия сконцентрировала в Курской области опытные экипажи дронщиков — военный обозреватель

В настоящее время армия РФ пытается выдавить ВСУ из Курской области.
Положение украинских военных на территории Курской области усложнило нарушение логистики.
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.
Он заявил, что россияне на Курщине сконцентрировали очень опытные экипажи дронщиков, контролирующих трассу от Юнаковки, это территория Украины в Суджу.
"И эта дорога, которая асфальтирована и в более-менее приемлемом состоянии, находится под постоянными ударами вражеских дронов. То есть первым фактором, повлиявшим на усложнение ситуации для нашего плацдарма в Курские области, — нарушение логистики. Второй — численное преимущество российской армии, которая оценивалась от 1 до 6".
Он отметил, что у Украины небольшой плацдарм на территории куртины, по которому постоянно работают дроны, КАБы и артиллерия врага, соответственно, сложно на таком клочке территории находить укрытие от всех этих ударов.
"По моему мнению, одним из важнейших факторов является логистика. Ведь когда ухудшается логистика, тогда и оборону держать трудно, особенно если противник преобладает по количеству. И это вполне военная составляющая, чтобы объяснить, почему такая ситуация произошла на Курщине", — резюмировал Денис Попович.
Ранее сообщалось, что армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области.
Мы ранее информировали, что россияне захватили Суджу в Курской области.
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