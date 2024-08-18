Россия продолжит удары по военным и промышленным объектам в Украине, даже если согласится на мораторий на удары по энергетике – ISW

Возможный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины не остановит Россию от атак.

Россия, скорее всего, продолжит наносить удары по военным объектам и промышленным предприятиям в глубине Украины, даже если согласится на мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Основной целью русских ударов по энергосистемам Украины является ограничение производства оборонной промышленности и ослабление способности Украины защищаться от агрессии. Даже в случае достижения договоренностей о моратории Россия, вероятно, сосредоточится на более прямых атаках на оборонные заводы Украины для достижения той же цели.

Кроме того, Россия, по всей вероятности, продолжит массированные атаки, чтобы заставить Украину тратить запасы ракет противовоздушной обороны и оттягивать эти системы от фронта для защиты тыловых городов. Это создаст лучшие условия для российской авиации атаковать украинские войска на передовой.

Россия, вероятно, соглашается на обсуждение моратория из-за продолжительной кампании ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Washington Post отмечает, что Украина заинтересована в таких переговорах, поскольку они отвечают ее 10-точечному мирному плану, включающему требование прекращения Россией атак на украинскую инфраструктуру. Однако издание не уточняет, что побудило Россию к подобным переговорам.

Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с конца января 2024 года. Временный перенос по России переговоров в Катаре, а не их отмена, свидетельствует о том, что Кремль и дальше заинтересован в моратории и считает украинские атаки на нефтяные объекты угрожающими.

Напомним, в Украине на следующей неделе могут снова ввести плановые отключения электроэнергии из-за сильной жары.

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