Россия скоро пойдет в наступление: Буданов назвал месяц и приоритетную цель врага

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, заверил Буданов.
Украина ожидает нового наступления России в конце мая 2024 года.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью ARD в Киеве, передает Tagesschau.
"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса. Немного будут поддвигаться к Временному Яру. Двигаться в сторону города Покровск, в стратегическом направлении на Покровск", — сказал он.
Он не ожидает серьезных перемен на фронте, пока не начнется российское наступление.
"Ситуация достаточно сложная, но контролируемая", — подчеркнул он.
Издание также подчеркивает, что Буданов также считает возможным украинское наступление в этом году, однако "больше он не захотел говорить об этом, ответственность за это лежит на Генштабе".
Напомним, ранее Владимир Зеленский предупредил, что РФ готовит наступление на май-июнь. В ЦПИ назвали направления.
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