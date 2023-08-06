Россия скрыто переправляет военную технику на фронт: появилось видео

По предположениям, военная техника следует с железнодорожной станции в Джанкое.

В Сети появилось видео, как Россия тайно переправляет военную технику на фронт из временно оккупированного Крыма.

Видео публикует телеграмм-канал "Крымский ветер".

По предположениям, военная техника следует с железнодорожной станции в Джанкое. На какое направление эта техника направлена – пока неизвестно.

На кадрах видно, что эшелон с военной техникой спрятали между двумя грузовыми складами в надежде, что таким образом никто не заметит оружие.

Россия тайно переправляет военную технику на фронт

Напомним, у берегов оккупированного Крыма недалеко от Севастополя 5 августа был замечен морской беспилотник. Это очень испугало власть и жителей полуострова. Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный надводный беспилотник уничтожен на большом расстоянии от берега, ограничение на движение водного транспорта снято.

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