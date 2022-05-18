Россия скрывает арест командующего Черноморским флотом, пропавшего в день затопления крейсера "Москва"

Командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов не появляется на публике с 14 апреля – дня затопления крейсера "Москва". Украинская разведка сообщила об его увольнении с должности и аресте, а вот в самой РФ пытаются это скрыть.

Так, Осипов отсутствовал на параде 9 мая в Севастополе и на праздновании Дня Черноморского флота России, 13 мая.

Причины отсутствия командующего флотом объяснил "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев.

"Наш командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Владимирович Осипов сейчас на боевом посту, и конечно ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений, но уверен, что он и наши черноморцы чувствуют нашу поддержку", – говорится в сообщении Розвожаева.

Напомним, 17 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что за потерю крейсера "Москва" Осипова сняли с должности и арестовали, под следствием и его первый заместитель – вице-адмирал Сергей Пинчук.

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