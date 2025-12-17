- Дата публикации
Россия скрывает правду о Купянске: в ISW раскрыли детали контратаки ВСУ
Российская пропаганда расходится с реальностью на Купянском направлении.
Кремль пытается обесценить значение контратаки Сил обороны Украины в Купянске, одновременно распространяя заявления о якобы полном контроле над городом.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что такие информационные вбросы должны создать неверное впечатление неизбежного прорыва российских войск и повлиять как на украинское общество, так и на позицию западных партнеров.
Что на самом деле происходит в Купянске
По данным украинских военных источников, на которые ссылается ISW, в самом Купянске остаются около 200 российских кафиров. В то же время их логистическое обеспечение существенно усложнено из-за успешных операций Сил обороны Украины.
Аналитики подчеркивают, что реальная ситуация на фронте существенно отличается от того, что транслируют российские государственные медиа.
В последнее время российские официальные лица и пропагандисты распространяли заявления о сохранении контроля над Купянском. В частности, они обвиняли президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации видео, снятого им в городе 11 декабря.
Кроме того, отдельные российские милблогеры публиковали так называемые геолокационные видео с военнослужащими ВС РФ на юге Купянска. Впрочем, эти материалы не опровергают продвижение украинских сил.
Примечательно, что даже в российском информационном пространстве нет единства. Часть военных блоггеров резко критикует государственные СМИ России по умолчанию о реальной ситуации на Купянском направлении.
Они прямо обвиняют российские власти в сокрытии потерь и масштабе украинской контратаки, признавая затруднение ВС РФ в городе.
Какое реальное продвижение ВСУ
По оценке ISW на 16 декабря, украинские войска на Купянском направлении удерживали позиции и имели локальные продвижения. Геолокационные видео от 15 декабря свидетельствуют о движении Сил обороны к востоку от Купянска — в районе северной Петропавловки.
Кадры от 16 декабря также указывают на продвижение украинских подразделений в центральной части Купянска, где раньше российские войска пытались проводить инфильтрационные действия.
В то же время, по данным ISW, 15–16 декабря российские войска совершали атаки в пределах Купянска, а также к северу, востоку и юго-востоку от города — вблизи Голубовки, Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Купянска-Узлового.
Российские милблогеры сообщают и о контратаках Сил обороны Украины на юге города.
Почему россиянам невыгодна правда
В ISW отмечают: занижение значения боев в Купянске является частью более широкой информационной кампании Кремля. Ее цель — создать давление на Украину и Запад и навязать тезис о необходимости уступок в потенциальных переговорах.
Несмотря на это, реальная динамика боев свидетельствует о том, что ситуация на Купянском направлении остается сложной и меняющейся, а украинские силы продолжают оказывать активное сопротивление и продвигаться вперед.
Напомним, операция по освобождению и зачистке Купянска в Харьковской области продолжается.
Российские войска отрезаны от снабжения, часть окупантов сдается в плен, других ликвидируют. По словам спикера ОСУВ «Днепр» Виктора Трегубова, городские бои сложны, поэтому Силы обороны действуют осторожно, сохраняя жизнь военных и гражданских.
Также он отметил, что враг не имеет возможности перебросить подкрепление в Купянск, иначе не допустил бы фактического окружения города.