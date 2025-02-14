Россия меняет тактику в сторону пехотных штурмов на фронте: в ISW назвали причины

Российская армия адаптировала некоторые свои тактики на фронте для компенсации нехватки оборудования и все больше для продвижения вдоль линии фронта полагается на пехотные штурмы.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

В период с ноября по декабрь 2024 года аналитики ISW зафиксировали признаки уменьшения использования бронетехники российскими силами в Донецкой области. Это особенно заметно в районах, где раньше противник активно применял механизированные штурмы для достижения тактических успехов.

Российские войска продолжают ограничивать использование бронетехники как в Донецкой области, так и по всей линии фронта. Вероятными причинами являются эффективные атаки украинских беспилотников, нехватка техники или сложные погодные условия из-за дождей.

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Представитель украинской группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов 13 февраля отметил, что главным фактором такого сокращения стали именно успешные удары украинских дронов, а не плохое состояние почвы. Он также отметил, что оккупанты сталкиваются с трудностями в поставке боеприпасов на отдельные передовые позиции, вероятно, из-за точечных ударов ВСУ по складам. Это привело к понижению интенсивности российских обстрелов в некоторых районах.

К слову, Трегубов сообщил, что украинские военные добились успехов на Торецком направлении и в Харьковской области.